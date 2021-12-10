Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков прокомментировал ход новогоднего конкурса на лучшее украшение фасадов Пскова. Свое мнение он высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
В настоящее время на конкурс поступило уже более 12 заявок, большинство из них - в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта». Руководители детских садов и школ Пскова уже начали украшать здания снаружи и внутри.
Одной из возможных причин невысокой активности бизнес-сообщества в конкурсе представитель администрации города назвал действующие и осложняющие работу бизнеса коронавирусные ограничения.
Павел Волков напомнил, что победители конкурса смогут получить призы от партнеров администрации Пскова в этом мероприятии - Псковской Ленты Новостей и компании «Леруа Мерлен».