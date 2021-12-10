Общество

Павел Волков прокомментировал ход новогоднего конкурса на лучшее украшение фасадов Пскова

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков прокомментировал ход новогоднего конкурса на лучшее украшение фасадов Пскова. Свое мнение он высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время на конкурс поступило уже более 12 заявок, большинство из них - в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта». Руководители детских садов и школ Пскова уже начали украшать здания снаружи и внутри.

«Мне кажется, социальные учреждения более организованные, поэтому они быстрее откликнулись и приняли участие в конкурсе. На заседании организационного комитета в понедельник мы обязательно обсудим этот вопрос и пообщаемся с представителями бизнеса, чтобы мотивировать их к более активной подаче заявок», - сказал Павел Волков.

Одной из возможных причин невысокой активности бизнес-сообщества в конкурсе представитель администрации города назвал действующие и осложняющие работу бизнеса коронавирусные ограничения.

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Павел Волков напомнил, что победители конкурса смогут получить призы от партнеров администрации Пскова в этом мероприятии - Псковской Ленты Новостей и компании «Леруа Мерлен».