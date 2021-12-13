Общество

Украшенный к Новому году фуд-трак на Юбилейной в Пскове представили на конкурс

Фуд-трак «RLB» украсили к Новому году для участия в конкурсе среди псковских организаций.

Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Украшенная точка питания располагается по адресу: Псков, улица Юбилейная, 68 (парковка ТК «ПИК 60»).

«Украшения к новогодним и рождественским праздникам создают особое настроение в нашем городе», - сообщается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.