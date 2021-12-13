Общество

Псковские власти усилили работу с районами по вакцинации от COVID-19

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела совещание с главами муниципалитетов по вакцинации от COVID-19 в режиме видео-конференц-связи. По поручению главы региона Михаила Ведерникова, для достижения плановых показателей подобные рабочие заседания будут проходить ежедневно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«Перед нами стоит задача достичь 80% вакцинации взрослого населения. Все необходимые решения на областном уровне приняты. В ежедневном формате мы будем обсуждать вопросы, которые требуют доработки с вашей стороны или дополнительного содействия со стороны исполнительной власти региона», — отметила Вера Емельянова.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко довела до руководства муниципалитетов информацию об исполнении индивидуальных планов-графиков по вакцинации от COVID-19. Представитель территориального управления Роспотребнадзора Светлана Мищенко акцентировала внимание глав районов на необходимости параллельной работы по иммунизации населения от гриппа, а также проведения профилактической вакцинации от других инфекционных заболеваний.

В рамках мероприятия с докладами выступили представители муниципалитетов, где уровень заболеваемости выше среднеобластного: Опочецкого, Красногородского и Новосокольнического районов. Вера Емельянова подчеркнула, что в ближайшее время здесь и в ряде других муниципалитетов будут проведены заседания районных оперативных штабов с участием представителей областных властей.

В завершение первый вице-губернатор призвала все муниципалитеты активнее давать обратную связь для оперативного реагирования в случае отставания от установленных планов-графиков вакцинации от COVID-19. «Сохранение здоровья граждан — наш безусловный приоритет», — заключила Вера Емельянова.