Общество

Привить 80% взрослого населения Псковской области от COVID-19 планируют к началу 2022 года

80% взрослого населения Псковской области необходимо привить от коронавируса к началу 2022 года. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Этот показатель не самоцель. Если прививочная кампания не будет динамично ускоряться, мы рискуем зайти в порочный круг, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая еще даже не сделала первый укол. Так мы просто не выйдем на ту отметку, когда формируется коллективный иммунитет для успешного противодействия пандемии», – отметил Михаил Ведерников.

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По словам главы региона, в Псковской области сейчас максимально мобилизовали систему здравоохранения на усиление прививочной кампании, делают это при поддержке министерства обороны, которое прислало 30 военных медиков.

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«Они, кстати, будут работать в регионе до конца января, усиливая терапевтическое звено, мобильные бригады и реанимационные команды», – подчеркнул Михаил Ведерников.