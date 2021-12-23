Общество

Михаил Ведерников назвал 2021 год тяжелым, но результативным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выступления с бюджетным посланием назвал уходящий 2021-й год тяжелым, но результативным. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Период объективно был непростой, - отметил он. - Все сложности прошлого года остались актуальными, и к ним дополнительно добавились новые штаммы коронавируса, удары непогоды, массовые отключения электроэнергии, вспышка АЧС. Тем не менее, общими усилиями мы достойно ответили на все вызовы. За это я хочу сказать искренние слова благодарности главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и, конечно, вам – депутатам Псковского областного Собрания, как действующего, так и прошлого созывов».

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, каждый год для становится шагом вперед в деле развития экономики, строительства инфраструктуры, приведения в порядок населенных пунктов.

«Это ярко иллюстрируют параметры регионального бюджета, - продолжил он. - Первую нашу совместную работу с бюджетом мы начинали с показателя доходов в 24 млрд рублей. Позднее со всеми поправками эта сумма выросла до 36,3 млрд. 2020 год мы начинали с планового показателя доходов в 34,9 млрд рублей, а закончили с цифрой уже 43,5. Этот год начинался с 36,5 млрд, а заканчиваем рекордными 49-ю млрд. И это выше показателя предыдущего года на 12,6%. Такой результат дает последовательная, системная и, что не мало важно, ответственная работа с федеральным центром».

Михаил Ведерников отметил, что большой региональной командой удается добиться реализации поручений президента, премьер-министра, членов федерального правительства, особое внимание уделяя реализации национальных проектов.

«Значительную поддержку в защите интересов региона на федеральном уровне оказывает наш сенатор Андрей Анатольевич Турчак. Помогает и наш владыка, по инициативе которого реализуются самые амбициозные проекты, такие как монумент "Александр Невский с дружиной". Шаг за шагом мы последовательно формируем репутацию Псковской области как субъекта, который во что бы то ни стало держит слово, способен на выполнение сложных и масштабных задач», - сказал он.

Благодаря этому регион получает серьезную поддержку. «В дорожный фонд в этом году поступило 1,7 млрд рублей. В итоге он составил 10 млрд, что позволило привести в порядок 212 км дорог регионального и местного значения. На обеспечение сбалансированности бюджета мы получили 3 млрд дополнительных средств. Из них 1,2 млрд поступили буквально вчера. 652 млн рублей будут перенесены в расходы следующего года. Это те средства, которые я буду просить председателя правительства разрешить направить на стимулирование жилищного строительства, создание 10 современных постов скорой медицинской помощи в районах, покупку жилья для сирот, врачей и востребованных кадров. И часть средств будет направлена на оперативные расходы области и муниципалитетов», - сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что на текущей сессии будут рассмотрены поправки об увеличении финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей.