Михаил Ведерников назвал 2021 год тяжелым, но результативным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выступления с бюджетным посланием назвал уходящий 2021-й год тяжелым, но результативным. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, каждый год для становится шагом вперед в деле развития экономики, строительства инфраструктуры, приведения в порядок населенных пунктов.
Михаил Ведерников отметил, что большой региональной командой удается добиться реализации поручений президента, премьер-министра, членов федерального правительства, особое внимание уделяя реализации национальных проектов.
«Значительную поддержку в защите интересов региона на федеральном уровне оказывает наш сенатор Андрей Анатольевич Турчак. Помогает и наш владыка, по инициативе которого реализуются самые амбициозные проекты, такие как монумент "Александр Невский с дружиной". Шаг за шагом мы последовательно формируем репутацию Псковской области как субъекта, который во что бы то ни стало держит слово, способен на выполнение сложных и масштабных задач», - сказал он.
Благодаря этому регион получает серьезную поддержку. «В дорожный фонд в этом году поступило 1,7 млрд рублей. В итоге он составил 10 млрд, что позволило привести в порядок 212 км дорог регионального и местного значения. На обеспечение сбалансированности бюджета мы получили 3 млрд дополнительных средств. Из них 1,2 млрд поступили буквально вчера. 652 млн рублей будут перенесены в расходы следующего года. Это те средства, которые я буду просить председателя правительства разрешить направить на стимулирование жилищного строительства, создание 10 современных постов скорой медицинской помощи в районах, покупку жилья для сирот, врачей и востребованных кадров. И часть средств будет направлена на оперативные расходы области и муниципалитетов», - сообщил глава региона.
Губернатор отметил, что на текущей сессии будут рассмотрены поправки об увеличении финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей.