Общество

Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией

Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Следствие установило, что трое жителей областного центра 1977, 1980 и 1985 годов рождения по предварительному сговору привлекали к занятию проституцией девушек в возрасте от 20 лет из числа жительниц Пскова и районов региона. На съемных квартирах они содержали притоны для занятия проституцией, а девушек принуждали к этому занятию с применением насилия и с угрозами его применения.

«При совершении организованной группой данных преступлений каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывая свое поведение и функции с другими соучастниками. "Вклад" каждого члена этой группы был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности и конечном итоге он приводил к достижению общей преступной цели», - прокомментировали в ведомстве.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли в сентябре 2020 года сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

Псковичам предъявили обвинение в совершении преступлений по пункту «б» части 2 статьи 241, части 3 статьи 240, части 1 статьи 228 и пунктам «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ.

Так, двоих фигурантов обвинили в организации проституции, содержании предназначенных для этого притонов, а также в вымогательстве в крупном размере.

Третий член группы обвиняется в вовлечении других лиц в занятие проституцией и принуждении к продолжению занятия проституцией. Кроме того, ему вменяются в вину организация занятия проституцией, содержание притонов и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта 2,18 граммов кокаина, что составляет значительный размер.

Объем данного уголовного дела, которое теперь будет рассматриваться в суде, составил 32 тома, добавили в ведомстве.