Около 266 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса

265 669 человек в Псковской области привились от коронавируса, за прошедшие сутки вакцинацию в регионе завершили 196 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
«Темпы прививочной кампании постепенно восстанавливаются. Постарайтесь защитить свое здоровье в ближайшее время, до наступления следующей волны заболеваемости», - написал глава региона.
Так, первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области привились 265 901 человек, из них 181 человек - за прошедшие сутки. Ревакцинировались в регионе всего 31538 человек (+58).
На сегодняшний день использовали 82,6% поступившей вакцины.