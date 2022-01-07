Общество

Управляющая компания в Пскове извинилась перед хозяином покалеченной собаки

Псковская управляющая компания ООО «Пароменское» извинилась перед хозяином собаки, которая потеряла глаз в результате падения глыбы льда с крыши здания. Об этом сообщил владелец питомца в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Администрация города Пскова предложила свою помощь. Сегодня утром убрали оставшуюся глыбу, буквально за пару минут. Чудеса! Управляющая компания принесла извинения и ждет меня после выходных. Джек поправляется, передает привет!» - рассказал хозяин пострадавшего щенка и поблагодарил персонал ветеринарной клиники за спасение «пиратика».

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Напомним, инцидент произошел на Рижском проспекте 5 января. Администрация города связалась с владельцем собаки и предложила свою помощь в подаче искового заявления.