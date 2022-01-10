Общество

Более 65% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области

66% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

На прошлой неделе прививку сделали 1249 человек, добавил глава региона.

За прошедший день первый компонент вакцины поставили 105 человек. Всего первую часть вакцинации прошли 266 583 жителя региона.

Вторую аппликацию получили 93 человека. Таким образом, вакцинацию завершили 266 430 псковичей.

На ревакцинацию отправились 66 человек. Повторно привиться решил 31 761 житель Псковской области.

В результате медики использовали 82,9% поступившей в регион вакцины.