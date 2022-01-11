Общество

Строительство новой переправы через Пскову не соотнесут с ремонтом Троицкого моста

Строительство нового пешеходного моста через реку Пскову и реконструкция Троицкого моста будут проводиться вне зависимости друг от друга. Об этом с публичных слушаний по проекту планировки пешеходного моста передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Публичные слушания прошли в здании Псковской городской Думы сегодня, 11 января. Их провел заместитель главы города Пскова, председатель организационного комитета Сергей Гаврилов. Также на мероприятии присутсвовали представители городской администрации и жители Пскова.

Руководитель фирмы «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова отметила, что работы, связанные с названными переправами, не взаимосвязаны. Представители администрации поддержали данное мнение и заметили, что будущий мост будет предназначен только для пешеходов и велосипедного транспорта, поэтому на дорожную обстановку он не повлияет.

Ранее сообщалось, что Троицкий мост в Пскове планируют закрыть для движения в апреле, а завершить основные работы должны уже в конце года.

Смотрите также Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле На строительство же пешеходного моста закладывают 10 месяцев, однако время начала работ пока неизвестно, сейчас проект проходит стадию согласования. По итогам прошедших слушаний администрации города Пскова рекомендовали подтвердить проект с учетом озвученных на сегодняшнем собрании замечаний. В частности, проектировщиков призвали продумать функционал моста, а также утвердить его местоположение с учетом потребностей маломобильных жителей и гостей города.