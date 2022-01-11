Строительство новой переправы через Пскову не соотнесут с ремонтом Троицкого моста

Строительство нового пешеходного моста через реку Пскову и реконструкция Троицкого моста будут проводиться вне зависимости друг от друга. Об этом с публичных слушаний по проекту планировки пешеходного моста передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Публичные слушания прошли в здании Псковской городской Думы сегодня, 11 января. Их провел заместитель главы города Пскова, председатель организационного комитета Сергей Гаврилов. Также на мероприятии присутсвовали представители городской администрации и жители Пскова.
Руководитель фирмы «СтройДорМост Проект» Елена Трошкова отметила, что работы, связанные с названными переправами, не взаимосвязаны. Представители администрации поддержали данное мнение и заметили, что будущий мост будет предназначен только для пешеходов и велосипедного транспорта, поэтому на дорожную обстановку он не повлияет.
Ранее сообщалось, что Троицкий мост в Пскове планируют закрыть для движения в апреле, а завершить основные работы должны уже в конце года.
На строительство же пешеходного моста закладывают 10 месяцев, однако время начала работ пока неизвестно, сейчас проект проходит стадию согласования.
По итогам прошедших слушаний администрации города Пскова рекомендовали подтвердить проект с учетом озвученных на сегодняшнем собрании замечаний. В частности, проектировщиков призвали продумать функционал моста, а также утвердить его местоположение с учетом потребностей маломобильных жителей и гостей города.