Общество

Александр Нестерук назвал дельтакрон-штамм COVID-19 оплошностью лаборантов

Ученые склоняются к тому, что появление штамма коронавируса «дельтакрон» — это лабораторная ошибка. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Ссылаясь на изученные исследования, Александр Нестерук пояснил, что оборудование в одной из лабораторий, где работали с вирусом, было недостаточно обеззаражено, в результате чего произошло смешение штаммов «омикрон» и «дельта», а образовавшуюся мутацию назвали «дельтакрон».

«Это не был никакой искусственный вирус, это лабораторная ошибка, оплошность лаборантов. К сожалению, такие вещи случаются», - сказал Александр Нестерук.

Напомним, новый вариант коронавируса, который получил название «дельтакрон», выявили на Кипре. Штамм обнаружили в 25 образцах.