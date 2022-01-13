Общество

Армен Мнацаканян подключился к решению проблем в пушкиногорском «Зоограде»

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян подключился к решению проблем в пушкиногорском экопарке «Зооград». Об этом парламентарий сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Армен Мнацаканян

Напомним, вчера прошла информация о закрытии экопарка, вызвавшая широкий общественный резонанс. Кроме того, соответствующие обращения от обеспокоенных жителей депутат получал и в социальных сетях. Армен Мнацаканян отметил, что незамедлительно подключился к разрешению этой ситуации и созвонился с руководителем «Зоограда» Андреем Голощаповым.

Зооград

Парламентарий и владелец экопарка обстоятельно обсудили возникшие трудности. Армен Мнацаканян заверил, что окажет при необходимости всю необходимую помощь и проведет консультации в рамках правового поля.

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Владелец пушкиногорского «Зоограда» Андрей Голощапов подчеркнул, что животные не брошены на произвол судьбы, и в настоящее время ведется работа по устранению указанных в предписании контролирующего органа требований. В частности, были претензии к небольшому размеру вольера, в котором содержится медведь. Андрей Голощапов сообщил, что как только позволят погодные условия, он устранит недочеты и весной вопрос решится.

Зооград

Ситуация находится на депутатском контроле. «С местными властями связь налажена. Если возникнет необходимость в решении вопроса, юридических консультациях, то вся помощь в рамках действующего законодательства будет оказана», - подчеркнул Армен Мнацаканян.