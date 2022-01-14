Более 270 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19

1241 человек сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области 13 января, всего – 270 413. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instargam.
Вторым компонентом вакцины вчера привились 1297 жителей региона, всего – 270 266. Ревакцинировались 42 человека, всего – 31 872.
«Сейчас особенно важно четко и неукоснительно соблюдать все требования безопасности, вакцинироваться и ревакцинироваться», - отметил губернатор.
В настоящее время в регионе использовано 83% поступившей вакцины.