Общество

«Зооград» планирует к маю открыть двери для посетителей

Пушкиногорский экопарк «Зооград» планирует к маю открыть двери для посетителей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Зооград»

Он отметил, что к нему поступило большое количество обращений и вопросов от жителей области, по поводу закрытия «Зоограда».

«Объясняю, какая сложилась ситуация. Зоопарк не закрылся, а лишь временно приостановил свою работу из-за отсутствия лицензии (в соответствии с ФЗ о лицензировании с 1 января 2022 г осуществление деятельности зоопарков, зоосадов, зоотеатров, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии не допускается). Сейчас руководство экопарка проводит необходимые работы, чтобы объект соответствовал предъявляемым требованиям. Для этого помимо прочего необходимо сделать клетки и вольеры определенного размера для содержания животных», - рассказал он.

«Зооград»

По мнению директора «Зоограда», сейчас самое удобное время для проведения таких работ, поскольку в зимний период количество посетителей минимальное, отметил губернатор.

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«А к началу сезона - к маю текущего года - руководство планирует получить лицензию и открыть двери "Зоограда" для посетителей», - добавил Михаил Ведерников.