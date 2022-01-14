Пушкиногорский экопарк «Зооград» планирует к маю открыть двери для посетителей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
«Зооград»
Он отметил, что к нему поступило большое количество обращений и вопросов от жителей области, по поводу закрытия «Зоограда».
«Зооград»
По мнению директора «Зоограда», сейчас самое удобное время для проведения таких работ, поскольку в зимний период количество посетителей минимальное, отметил губернатор.
«А к началу сезона - к маю текущего года - руководство планирует получить лицензию и открыть двери "Зоограда" для посетителей», - добавил Михаил Ведерников.