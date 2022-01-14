Общество

Более 50 тысяч доз вакцин от COVID-19 поступило в Псковскую область

Более 50 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«В Псковскую область пришла большая партия вакцины: 42 000 доз "Спутник V" и 8 100 доз "ЭпиВакКороны"», - отметил он и призвал записываться на вакцинацию.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что в Псковской области пришло в негодность почти 45 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за выхода из строя морозильной установки.

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За минувшие сутки первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 1163 человека (всего — 271 576), вторым — 1076 (всего — 271 342). Ревакцинировались 57 человек (всего — 31 929).