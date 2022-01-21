Непривитых сотрудников псковского Фонда соцстрахования восстановили на работе

Непривитых сотрудников Псковского регионального отделения Фонда социального страхования восстановили на работе после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.
Установлено, что работодатель неправомерно отстранил от работы непривитых сотрудников. Так, в связи с постановлением главного государственного санитарного врача по Псковской области от 8 октября 2021 года №27, определенные категории граждан подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Однако выполняемая работа сотрудников Фонда соцстрахования не входит в список тех работ, которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезными и требуют проведения профилактических прививок.
Поэтому прокуратура города приняла меры, в результате которых нарушенные права псковичей восстановили. Работодатель выплатил заработную плату за время отстранения от должностных обязанностей в полном объеме.