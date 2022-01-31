Общество

Скульптор рассказал о работе над созданием эскиза памятника Довмонту

Скульптор Андрей Мартьянов рассказал об истории создания эскиза памятника Довмонту в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Довмонт - абсолютно творческая история для меня, несмотря на то, что занятие скульптурой подразумевает создание монументальных произведений - памятников. Мне нравится эта историческая фигура, этот герой. Он тоже пришел в Псков из Прибалтики. Православие он постиг и понял здесь. В общем, много параллелей», - сказал Андрей Мартьянов.

Смотрите также Почти бесплатный Довмонт

По словам гостя студии, он задумался о создании памятника Довмонту в 25 лет, когда побывал в Кремле, заинтересовался этой фигурой и стал больше читать о князе. Затем, во время обучения, на первых курсах, у Андрея Мартьянова появилась идея изобразить правителя в рельефе.

Кроме того, встал вопрос расположения монумента. «Я все ходил и смотрел, как бы это могло быть. В Кремле - вряд ли, в Довмонтовом городе установить памятник тоже невозможно. В Пскове сложно увязать памятник с архитектурой, особенно - в центре», - сказал скульптор и добавил, что у него есть предпочтения относительно места установки памятника.

Смотрите также Место установки памятника князю Довмонту определят в Пскове 8 февраля

Эскиз не претендует на то, чтобы стать монументальным произведением, подчеркнул Андрей Мартьянов. Памятник планируется в 1,5 натуральных величины, около 2,6-2,7 метра в высоту. Автор назвал памятник «небольшой, даже камерной фигурой» и подчеркнул, что выставка - это шаг к диалогу с псковичами относительно внешнего вида монумента и места его установки.