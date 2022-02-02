Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «ЭпиВакКороной»

Ревакцинироваться «Спутником V» после вакцинации «ЭпиВакКороной» жителям Псковской области рекомендовала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
Такой совет Анастасия Повторейко озвучила в своем инстаграм-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков.
Ранее сообщалось, что вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек рост смертности населения от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны».
Напомним, на сегодняшний день Минздрав прекратил поставки «ЭпиВакКороны» в регионы.