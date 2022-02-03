Общество

В Псковской области «омикрон» выявили еще в 135 пробах

В Псковской области «омикрон» вируса SARS-CoV-2 выявили еще в 135 пробах по состоянию на 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управления Роспотребнадзора.

«1 февраля 2022 года из ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора получена информацию о выделении у жителей Псковской области в 135 пробах штамма "омикрон" вируса SARS-CoV-2. Заболеваемость "омикроном" составляет 21,77 на 100 тысяч населения», - говорится в сообщении.

Среди заболевших полностью вакцинированы 29 человек, это 21,5% от числа заболевших, один человек получил дозу вакцины. Переболевших – 11 человек (или 8,2%).

По клинической форме:

ОРВИ - 127 или 94% от общего числа случаев;

внебольничная пневмония - 2 (1,48%);

бессимптомно – 6 (4,4%).

На четвертой неделе 2022 года (24 января — 30 января) заболеваемость коронавирусом выросла по сравнению с предыдущей неделей на 44,3% (на 483 случая) и составила 253,76 на 100 тысяч населения. Заболеваемость за неделю на 40,9% ниже, чем по РФ (429,35 на 100 тысяч населения).

Всего за четвертую календарную неделю зарегистрировано 1574 случая.

По клинической форме среди них ОРВИ – 1430 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 82 случая. Активно выявлено 62 случая бессимптомного течения инфекции.

По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет - 30,24% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (267,39 на 100 тысяч населения – 476 случаев).

Далее:

- 50-64 года — 22,4% (263,8 на 100 тысяч населения – 350 случаев);

- дети до 17 лет — 21,86% (297,3 на 100 тысяч населения – 344 случая);

- лица в возрасте 65 лет и старше – 16,39% (220,32 на 100 тысяч населения – 258 случаев);

- 18-29 лет — 9,28% (190,22 на 100 тысяч населения – 146 случаев).

В 11 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Новосокольнический, Бежаницкий, Локнянский, Печорский, Порховский, Псковский, Плюсский, Стругокрасненский, Пустошкинский, Себежский районы и город Великие Луки.