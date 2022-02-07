Общество

Пушкиногорские депутаты согласовали передачу гостиницы «Дружба» в собственность региона

Депутаты в ходе заседания 28-ой сессии Собрания депутатов Пушкиногорского района согласовали передачу гостиницы «Дружба» в собственность региона. Об этом администрация района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Агентство инвестиционного развития Псковской области / Facebook.

Вопрос о дальнейшей судьбе гостиницы и ее персонала стал одним из заключительных в списке для обсуждения. Присутствовавшие на сессии представители администрации Псковской области сообщили депутатам о дальнейших действиях по сохранению статуса гостиницы, рабочих мест и профиля предприятия после передачи имущества в казну региона.

Депутаты районного Собрания проголосовали за заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом и согласовали перечень имущества к передаче из муниципальной собственности в ведение Псковской области. Таким образом они поддержали озвученные перспективы по сохранению гостиничного комплекса и рабочих мест.

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Напомним, гостиница, расположенная в самом центре Пушкинских Гор, ранее была востребована у гостей муниципалитета. Из-за пандемии она приостанавливала свою работу, но в летний сезон снова открыла двери для постояльцев. С этого момента «Дружба» демонстрировала хорошую загрузку коечного фонда, несмотря на действующие ограничения по приему туристов и сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

По словам директора гостиницы Юрия Наумова, в здании расположены 50 номеров. Несмотря на приостановку работы, удалось сохранить коллектив, большая часть долгов по заработной плате выплачена. Но по состоянию на лето 2021 года по-прежнему был не решен ряд проблем, связанных с задолженностями за потребленные коммунальные ресурсы и по налоговым платежам. Основная сложность в том, что предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, соответственно, на него не распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий пандемии.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного визита в гостиницу обсуждал с ее директором возможности для восстановления полноценной работы. Вице-губернатору Нинель Салагаевой он поручил проработать возможные варианты, в числе которых продажа или поиск инвестора для работы в рамках концессии.