Применение вакцины от COVID-19 без длительного исследования объяснила Галина Неваленная

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснила, почему российскую вакцину от коронавируса стали использовать без долгосрочных исследований.
«Когда говорят, что вакцина недостаточно исследованная, надо подождать - сколько подождать? Можно, наверное, и десять лет подождать, но нет такой возможности. Мы боремся здесь и сейчас. Нельзя сказать коронавирусу: "Подожди 5-10 лет, мы пока вакцину исследуем"», - сказала гость студии.
Галина Неваленная также подчеркнула, что современная наука обладает необходимым опытом и возможностями проводить эксперименты в значительно более сжатые сроки. По ее словам, это нормальная, общепринятая практика в современной медицине, когда препарат достаточно быстро поступает в «практическое здравоохранение».