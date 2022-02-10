Общество

Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем

Жительница Пскова поссорилась с мужем и оставила их собаку у ворот зооприюта. Об этом сообщается в группе организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: организация «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте»

В группе организации появилась запись: работники «Зоозащиты» обращались к мужчине, который приходил в приют и искал своего питомца. «Со слов мужчины, они поссорились с женой, и та отвела их собаку в наш приют, но никто не приводил к нам собаку - мы так и объяснили мужчине. Он показал фото. Но выезжая из приюта в 1.00 эту собаку мы увидели! Она стояла в первых воротах при въезде на нашу дорогу! Это однозначно была та собака с фотографии», - говорится в сообщении.

По отпечаткам лап на снегу сотрудники организации предположили, что собака находилась около приюта не менее суток. Ей положили корм и начали поиск хозяина.

Позже в группе «Зоозащиты» сообщалось, что собаку забрали уже утром.