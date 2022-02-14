Общество

Вандалы повредили экспонаты выставки «Пушкин от А до Я» в Пскове

От рук вандалов пострадала выставка «Пушкин от А до Я» на набережной реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

«Сотни псковичей и гостей города уже успели познакомиться с выставкой, но в эти выходные неизвестные нанесли ущерб экспозиции, в результате чего несколько стендов оказались непригодными для экспонирования», - говорится в сообщении.

Напомним, выставка «Пушкин от А до Я» открылась на набережной реки Великой в Пскове ко дню памяти поэта 10 февраля. На выставке представлены более 30 работ художника Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта.