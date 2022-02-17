Первый компонент «Спутника V» будут использовать для ревакцинации в Псковской области

Первый компонент вакцины «Спутник V» будут использовать для ревакцинации в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Это связано с тем, что состав компонента вакцины полностью соответствует составу «Спутника Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации пациенты сами смогут выбрать, чем именно ревакцинироваться, отметил Михаил Ведерников.
«Согласно данным официального сайта вакцины, "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутник V" (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26). Разницы между ними нет. В настоящее время Минздрав РФ совместно с Минцифры РФ прорабатывает вопрос активации соответствующих сертификатов, содержащих сведения о введении первого компонента "Спутника V" в качестве ревакцинации, на портале Госуслуг», - добавил губернатор.
Ранее главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко объяснила жителям Псковской области необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V».