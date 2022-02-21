Общество

В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса

В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса. Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 22 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат Петр Алексеенко в ходе рассмотрения изменений в программу «Содействие занятости населения» поинтересовался, как идет работа по подготовке к приему возможных беженцев из Донбасса.

Исполняющий обязанности председателя областного комитета по труду и занятости населения Сергей Логачев сообщил, что в регионе предусмотрено четыре пункта для временного размещения беженцев.

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«Проработан перечень вакансий по специальностям для женщин – это, в основном, воспитатели и учителя», - добавил он.

Напомним, вчера, 21 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, гуманитарную помощь для беженцев принимают во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников заявил, что сейчас Псковская область готова принять до 400 человек, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев.