Более 200 псковичей за сутки завершили вакцинацию от коронавируса

243 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Общее количество полностью привитых составило 287 585 человек. Первую аппликацию вакцины поставили 288 жителей региона, всего - 289 731. На ревакцинацию отправились 286 псковичей. Повторно решили привиться 43 785 человек.
«Районы с самым низким темпом вакцинации: Палкинский, Дновский, Бежаницкий, Куньинский, Локнянский. Главам необходимо принять дополнительные меры по активизации прививочной кампании», - отметил губернатор.