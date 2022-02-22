Общество

Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги продолжает работу в штатном режиме, отмены рейсов пока нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Как сообщает Росавиация, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действует до 03:45 2 марта.

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«Рейсы на Москву отправляем и принимаем ежедневно, - сообщил директор псковского аэропорта Артем Тарасов. - По авианаправлению Сочи-Псков ждем решения авиакомпании. Обо всех изменениях сообщим дополнительно».

Напомним, приостановка гражданского авиасообщения с южными областями произошла на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой сегодня объявил президент РФ Владимир Путин.