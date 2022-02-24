Общество

Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса

За первые дни работы муниципальных волонтерских штабов «Мы вместе» жители Псковской области собрали более двух тонн гуманитарного груза для беженцев из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.





Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Жители региона активно приходят на пункты сбора гуманитарной помощи, приносят вещи и продукты питания, отметили волонтеры. К сбору гуманитарной помощи присоединяются и местные товаропроизводители, крупные организации и предприятия.

В пунктах сбора принимаются продукты и вещи: детское питание, пластиковая посуда, подгузники для детей, пеленки, бутылочки, соски, товары по уходу за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, книги, игрушки, средства индивидуальной защиты. Организаторы уточняют, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, так как на месте отсутствует возможность их санитарной обработки. Продукты питания - длительного срока хранения с действительным сроком годности.

Точки сбора гуманитарной помощи организовали в каждом муниципалитете волонтерским штабом всероссийской акции «Мы вместе» совместно с активистами движения «Волонтеры-медики», добровольцами региональных отделений Красного Креста, Общероссийского народного фронта, российских студенческих отрядов, молодой гвардии «Единой России», всероссийского студенческого корпуса спасателей и благотворительным фондом продовольствия «Русь».

Аналогичную кампанию проводит региональное отделение партии «Единая Россия». Пункт сбора вещей в Пскове находится по адресу: улица Гоголя, 9; в Великих Луках - на улице Некрасова, 10. Кроме того, ведется сбор гуманитарного груза и на площадках районных отделений партии.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе сейчас до 400 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев.