Губернатор призвал псковичей убедить старших родственников привиться от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона убеждать старших родственников сделать прививку от коронавируса.
За прошедшие сутки в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 47 человек, всего - 289 960. Вторым компонентом вакцины за сутки в регионе привились 64 человека, всего - 287 945. Ревакцинировались в области 43 944 человека (+31).
Использовали в Псковской области на данный момент 80,5% поступившей вакцины.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в регионе выявили 932 новых случая заражения коронавирусом.