Общество

Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области

Псковское региональное отделение «Единой России» собирает гуманитарную помощь для эвакуированных мирных жителей из Донбасса. Жители региона могут принести все необходимое для беженцев в местные отделения партии, уже удалось собрать порядка двух тонн помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

В Пскове пункт сбора находится на улице Гоголя, 9, телефон: 8 (8112) 66-25-12), а в Великих Луках – на улице Некрасова, 10, телефон: 8 (81153) 4-80-11).

Как отметили в партии, на призыв о помощи уже откликнулись депутаты фракции «Единой России» всех уровней, предприниматели, в частности, региональное отделение Союза машиностроителей России, «Деловая Россия», общественные организации, в том числе региональное отделение Союза женщин России, другие организации и неравнодушные граждане.

«Жители региона с первых дней объявления сбора помощи приносят вещи для женщин с детьми, стариков из Донбасса, которые оказались в бедственном положении. Уже удалось собрать порядка 2 тонн гуманитарной помощи в местных отделениях партии. Продукты, постельные принадлежности, гигиенические и хозяйственные товары и другие необходимые людям вещи будут отправлены в ближайшее время в Ростовскую область. Благодарю всех, кто не остался в стороне и проявил неравнодушие!» – отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. На данный момент есть запрос на детское питание, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, канцтовары, бытовую технику и другое.

«Жителям Донбасса – детям, женщинам, старикам – нужна наша с вами поддержка! Мы не можем и не должны бросать своих! Прошу всех и каждого откликнуться на призыв о помощи», – добавил Александр Козловский.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.