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«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска

«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», - добавил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций.

«Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей», – заявил секретарь Генсовета партии .

К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии - вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

«В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком "Единой России" окажет нашим коллегам всевозможное содействие», - подчеркнул Андрей Турчак.

Порядка 20 тонн продуктов и вещей собрали в местных отделениях партии для мирных жителей, эвакуированных с Донбасса, рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

«У нас работают 26 пунктов сбора. Волонтеры ежедневно сортируют вещи первой необходимости, которые приносят люди. Первую машину с гуманитарной помощью мы уже отправили в Ростовскую область. Большая часть собранных продуктов и вещей для детей: памперсы, игрушки и развивающие игры, канцтовары, одежда, - пояснил он. - Мы своих не бросаем. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сбор помощи мы продолжим. Сделаем всё зависящее от нас, чтобы поддержать каждого нуждающегося в это непростое время», – отметил Александр Козловский.

«Единая Россия» в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника – все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей, напомнили в пресс-службе партии.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов, добавили единороссы.