«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.
Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.
«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», - добавил Андрей Турчак.
Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций.
«Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей», – заявил секретарь Генсовета партии .
К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии - вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.
Порядка 20 тонн продуктов и вещей собрали в местных отделениях партии для мирных жителей, эвакуированных с Донбасса, рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.
«Единая Россия» в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника – все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей, напомнили в пресс-службе партии.
Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.
Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов, добавили единороссы.