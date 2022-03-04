Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области привились более 400 детей

210 детей в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник М». Первым компонентом вакцины на данный момент привиты 403 подростка. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По состоянию на 2 марта в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 244 человека, всего - 291 611. Полностью завершили вакцинацию в регионе 290 003 человека (+535). Ревакцинировались в области 45 653 человека (+238).
Использовали в Псковской области 80,8% поступившей вакцины.