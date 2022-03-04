Общество

Псковский губернатор поддержал проект сервиса оказания психологической помощи молодежи

Исполняющая обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова представила губернатору Михаилу Ведерникову проект по созданию сервиса оказания психологической помощи подросткам и молодежи онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Его работу планируется организовать на базе Центра информационной безопасности АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», который создали по инициативе Михаила Ведерникова в 2021 году. Глава региона инициативу одобрил и поддержал.

Помимо этого, Наталья Скачкова доложила, что сейчас сотрудники управления и волонтеры сосредоточены на сборе гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Вещи, продукты, одежду и товары первой необходимости собирают в каждом муниципалитете Псковской области на базе штабов всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», центров добровольчества и в местных отделениях партии «Единая Россия». «На сегодня собрано более 27 тонн гуманитарного груза, из них 20 уже отправлено в Ростовскую область», - рассказала она.

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В этом году управление общественных проектов и молодежной политики планирует провести конкурсы субсидий между социально ориентированными НКО: на реализацию социальных проектов планируется распределить 23 миллиона рублей. В свою очередь губернатор призвал активнее участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов. «В прошлом году на поддержку общественно значимых проектов нам удалось привлечь более 100 миллионов рублей. Это серьезная поддержка для нашего некоммерческого сектора и развития институтов гражданского общества. С учетом новой экономической реальности надо активнее пользоваться этим видом поддержки», - отметил Михаил Ведерников.

В преддверии Международного женского дня 8 марта при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации области в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах Псковской области пройдет традиционная весенняя акция «Вам, любимые!». Волонтеры при поддержке национальных диаспор и студентов ПсковГУ будут дарить женщинам цветы. Всего планируется вручить 1 тысячу тюльпанов, рассказала Наталья Скачкова.

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Еще один значимый проект, в реализации которого участвуют молодежь и общественники Псковской области, - «Без срока давности». В дорожной карте 39 мероприятий, которые реализуются совместно с областным архивом, ПсковГУ и другими организациями.

Кроме того, в числе приоритетов - национальные проекты: «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» и «Молодежь России», добавила Наталья Скачкова.