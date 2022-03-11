Почти 291 тысяча человек в Псковской области привилась от коронавируса

290 968 человек в Псковской области полностью вакцинировались от коронавируса. За прошедшие сутки вторым компонентом вакцины привились 213 псковичей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Первую прививку от коронавируса в Псковской области уже успели сделать 292 669 человек (+263). Ревакцинировались в регионе 46 474 человека (+87). Использовали в области на данный момент 80,9% поступившей вакцины.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 291 случай заражения COVID-19.