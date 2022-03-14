Общество

Отличившемуся во время спецоперации на Украине псковичу присвоили звание Героя России

Отличившемуся во время специальной операции на Украине командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Денису Шишову присвоили звание Героя России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

25 февраля Денис Шишов провел марш-бросок на юге Украины, заняв мост через Днепр в районе Каховки. На занятом участке десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника, отразив семь атак. Даже получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Герой России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве вручил государственные награды псковским десантникам, которые отличились в ходе специальной операции на Украине.

Смотрите также Шойгу вручил медали двум отличившимся во время спецоперации на Украине псковичам

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.