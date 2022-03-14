Общество

В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных

Похороны двух военнослужащих Псковского гарнизона, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, состоялись сегодня, 14 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Сегодня состоялись похороны еще двоих военнослужащих Псковского территориального гарнизона. При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли майор Алексей Ворсюченко и сержант Павел Богатырев. Приношу искренние соболезнования их родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона заверил, что семьям «будет оказана вся необходимая помощь и поддержка». «Вечная память нашим героям», - добавил он.

Напомним, похороны двух других погибших военнослужащих состоялись в Пскове 13 марта.

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21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

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Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.