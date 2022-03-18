Двоих жителей Псковской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Еще двоих жителей Псковской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Так, 62-летний великолучанин разместил на своем автомобиле надпись, осуждающую поддержание международного мира и безопасности и выехал на городские улицы. Сотрудники ДПС остановили его автомобиль на Октябрьском проспекте. В отношении водителясостаивли административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Однако водитель своей вины не признал. Его доставили в ОМВД России по городу Великие Луки для дальнейшего разбирательства.
Пскович 1976 года рождения, решил провести одиночный пикет у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Мужчина использовал бумажный плакат, на котором были размещены лозунги, дискредитирующие использование Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан.
Оба административных правонарушения рассмотрел суд. Мужчинам назначили штрафы в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.