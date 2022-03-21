Вера Емельянова напомнила о необходимости привить от COVID-19 80% населения

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова провела совещание с заместителями глав районов по социальным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении также приняли участие руководители профильных региональных комитетов.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области
Прежде всего, собравшиеся рассмотрели эпидемиологическую обстановку в муниципалитетах и ход прививочной кампании. Вера Емельянова подчеркнула, что вакцинация необходима для достижения коллективного иммунитета, и напомнила, что губернатор дал поручение до 1 апреля привести уровень привитых в регионе граждан к плановому показателю в 80%.
Сейчас охват населения Псковской области прививочной кампанией составляет 72,8%, вакцинированы первым компонентом более 294 тысяч человек. Коллективный иммунитет сформировали на территории трех муниципальных образований - в Псковском (131%), Себежском (110%) и Палкинском (82,5%) районах.
В числе тех районов, которые усилили темпы вакцинации, - Островский, Бежаницкий, Дедовичский и Опочецкий районы. Они продемонстрировали дополнительные возможности и ресурсы работы. Представители Бежаницкого района рассказали, что сейчас в работу включен целый комплекс инструментов воздействия на аудиторию. Это индивидуальные беседы с руководством предприятий, списочный обзвон людей, особенно граждан старшего возраста. Кроме того, ведется масштабная разъяснительная деятельность очно и в социальных сетях.
Отдельное внимание Вера Емельянова обратила на практики районов, где работа проводится наиболее успешно. В качестве одного из позитивных примеров проведения прививочной кампании Вера Емельянова привела Себежский район, где, несмотря на достижение плановых показателей, динамика вакцинации продолжает оставаться высокой. «Важно защитить граждан, в том числе от угрозы нового штамма СOVID-19 — "стелс-омикрон"», - заметила она.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко особую роль отвела районным штабам: они в ручном режиме должны работать со списками граждан, которые еще не привиты. Руководитель ведомства также рекомендовала перевести работу стационарных пунктов вакцинации на режим выездной работы. По словам Марины Гаращенко, только комплексный подход и точечные методы работы руководства муниципалитетов и медучреждений в районах позволят достичь нужных результатов иммунизации, что, в свою очередь, поспособствует дальнейшему ослаблению эпидрежима.
Вторая тема, рассмотренная на совещании, касалась реализации программы капитального ремонта 33 школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Напомним, на ремонт зданий и обновление материально-технической базы учебных заведений региону выделили 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Председатель комитета по образованию Андрей Ермаков проинформировал о том, что 17 контрактов с подрядными организациями находятся в стадии подписания, по остальным объектам осуществляется процесс определения поставщиков. Андрей Ермаков обратил внимание заместителей глав районов на изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, которые дают больше инструментов нивелирования всевозможных рисков, связанных с исполнением данных контрактов. В свою очередь Вера Емельянова в очередной раз напомнила о необходимости соблюдения установленных сроков реализации запланированных проектов.