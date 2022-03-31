Беженцы смогут бесплатно сделать медполис для получения убежища в Псковской области

Получение медицинского полиса для оформления статуса временного убежища на территории Псковской области для граждан Донецкой и Луганской народных республик сделали бесплатным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по региону полковник полиции Юрий Федоров.
«В пятницу на областном оперативном штабе был рассмотрен соответствующий вопрос и принято решение о предоставлении бесплатной медицинской услуги по получению медицинского полиса для оформления статуса временного убежища», - рассказал Юрий Федоров.
Он пояснил, что требование предъявлять медицинский сертификат при оформлении временного убежища предусмотрено законодательством. «Мы, понимая сегодняшнюю ситуацию, не требуем от граждан незамедлительного предоставления этого документа. Мы понимаем ситуацию, которая сейчас складывается с их финансовым положением. Откуда у них сразу могут быть деньги?» - заметил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по региону.
По его словам, на сегодняшний день статус временного убежища в Псковской области предоставили 141 гражданину Луганской и Донецкой народных республик. «Для нашего региона эта цифра значительная», - оценил Юрий Федоров.
«На сегодняшний день 141 гражданин обратился за получением такого статуса, практически всегда оформить его удается за сутки-двое, все зависит от того, где находится гражданин. Мы сами неоднократно выезжали к ним, даже в гостиницы, в которых граждане останавливаются, для вручения документов, которые оформляем для их дальнейшего проживания и нахождения на территории Российской Федерации», - рассказал сотрудник УМВД.
Он подчеркнул, что, исходя из сегодняшней ситуации, ведомство старается выполнять все требования по оформлению разрешительных документов, чтобы беженцы, которые прибыли в Псковскую область в массовом порядке из Донецкой и Луганской народных республик, получили свой правовой статус на территории России.