Общество

Музыкальная школа №1 в Пскове просит отсрочить решение суда о вывозе стульев

Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове просит отсрочить решение суда о вывозе из учреждения стульев, поставленных ООО «Формоза-ИТ». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«Детская музыкальная школа №1 просит отсрочить решение суда. В Арбитражном суде Псковской области 25 апреля состоится заседание по отсрочке исполнения судебного акта», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд обязал муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» возвратить ранее приобретенную мебель поставщику.