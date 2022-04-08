Общество

Количество людей на прощании с лидером ЛДПР посчитать невозможно — Антон Минаков

Количество людей, которые пришли на прощание с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, невозможно посчитать. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Фото: fedpress.ru

«Были огромные очереди со стороны улицы Тверской, со стороны Большой Дмитровки. Присутствовало много официальных лиц, в том числе звезд шоу-бизнеса», - рассказал Антон Минаков.

Псковский политик рассказал, что проститься с Владимиром Жириновским пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, братья Запашные, певец Григорий Лепс и другие. Президента Владимира Путина, который, как сообщалось ранее, также прибыл для прощания с бывшим лидером ЛДПР, Антону Минакову увидеть не удалось. Он предположил, что глава государства простился с умершим рано утром.

Смотрите также На прощание с Жириновским приехал Путин. ВИДЕО

«Мы не укладываемся в график, поскольку желающих пришло намного больше, чем планировалось. Мы должны были уже в 13.00 двигаться на Новодевичье кладбище, но сейчас начало третьего, и вот только заканчивается прощание», - сказал координатор регионального отделения ЛДПР.

По его словам, количество присутствующих на прощании исчислялось десятками или даже сотнями тысяч людей. В настоящее время на Новодевичье кладбище отправляются десять больших автобусов вместимостью по 50 человек. Многие поедут на похороны своим ходом.

Напомним, о смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Смотрите также На смерть Владимира Жириновского

Псковское региональное отделение ЛДПР приглашает разделить горечь утраты в день прощания с Владимиром Жириновским в штабе партии сегодня, 8 апреля.