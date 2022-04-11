Общество

Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков»

Желающих принять участие в конкурсе «Чистый Псков» с каждым годом будет все больше. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу №4, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

«Считаю, что инициатива администрации Пскова повторить в этом году конкурс "Чистый Псков" прекрасна. Ежегодно весной, с 1 по 30 апреля, в Пскове проводится месячник по уборке городских территорий. Конкурс "Чистый Псков" станет прекрасным стимулом для жителей города участвовать в этом месячнике. Кроме того, он объединит горожан, торговые и промышленные предприятия, предпринимателей, организации, отвечающие за содержание общего имущества многоквартирных домов. <..> Уверен желающих принять участие в таком соревновании с каждым годом будет все больше», - сказал Сергей Гаврилов.

Он заметил, что в прошлом году участники конкурса убирали территории округа №4. Например, профсоюзные активисты муниципального предприятия «Горводоканал» облагородили набережную реки Великой в районе улицы Советской Армии, а компания «Газпромнефть-Аэро» - территорию, прилегающую к воинской части и аэродрому.

«Я желаю всем участникам удачи! И благодарю их за активность и любовь к городу!» - добавил Сергей Гаврилов.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.