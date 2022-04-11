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Общество

Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков»

11.04.2022 16:48|ПсковКомментариев: 0

Желающих принять участие в конкурсе «Чистый Псков» с каждым годом будет все больше. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу №4, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

«Считаю, что инициатива администрации Пскова повторить в этом году конкурс "Чистый Псков" прекрасна. Ежегодно весной, с 1 по 30 апреля, в Пскове проводится месячник по уборке городских территорий. Конкурс "Чистый Псков" станет прекрасным стимулом для жителей города участвовать в этом месячнике. Кроме того, он объединит горожан, торговые и промышленные предприятия, предпринимателей, организации, отвечающие за содержание общего имущества многоквартирных домов. <..> Уверен желающих принять участие в таком соревновании с каждым годом будет все больше», - сказал Сергей Гаврилов. 

Он заметил, что в прошлом году участники конкурса убирали территории округа №4. Например, профсоюзные активисты муниципального предприятия «Горводоканал» облагородили набережную реки Великой в районе улицы Советской Армии, а компания «Газпромнефть-Аэро» - территорию, прилегающую к воинской части и аэродрому.

«Я желаю всем участникам удачи! И благодарю их за активность и любовь к городу!» - добавил Сергей Гаврилов.  

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

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Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

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Теги: #псков #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Конкурс «Чистый Псков 2022» Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» увеличивает число желающих присоединиться к уборке города — Ольга Федорова Елена Жгут рассказала о планах администрации Пскова выйти на субботник «Чистый Псков» помогает привлечь к уборке города молодежь — директор «управляйки» Всё о конкурсе-субботнике «Чистый Псков». ИНФОГРАФИКА Желающих провести субботники в Пскове призвали договориться с УГХ о вывозе мусора «Титан-Полимер» вновь поддержит конкурс «Чистый Псков» Павел Волков оценил эффективность диспенсеров с «дог-пакетами» в псковском парке Три дерева упали в Пскове 5 апреля из-за сильного ветра УГХ Пскова займется вопросом демонтажа клумб и лебедей из шин Месячник чистоты начался в Пскове Круглый стол, посвященный старту конкурса «Чистый Псков», состоялся в эфире радио «ПЛН FM». ВИДЕО Круглый стол, посвященный старту конкурса «Чистый Псков», состоится в эфире радио «ПЛН FM» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» Стартовал конкурс «Чистый Псков» Горводоканал Пскова готовится к проведению субботника Директор ПТС: Нам всем приятно, когда город чистый и красивый
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