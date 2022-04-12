Общество

Владимир Кузь назвал конкурс «Чистый Псков» стимулом для участия в субботниках

Конкурс «Чистый Псков» - стимул для участия населения в субботниках. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Такой конкурс — стимул для участия населения в субботниках. <...> Я очень положительно отношусь к его проведению. Во-первых, это вовлечение населения в приведение своего города в порядок. Во-вторых, после зимы, действительно, нужно наводить порядок на территориях. Это помощь не только городу, но и самим себе», - сказал Владимир Кузь.

Он также добавил, что ежегодно партия «Единая Россия» принимает участие в субботниках. Уборку территории на своих избирательных округах проводят и депутаты регионального парламента. «Мы убираем территории у воинских захоронений. Уже на протяжении пяти лет я ежегодно принимаю в этом участие, в этом году в обязательном порядке и я, и моя семья, тоже выйдем на субботник. Своим примером будем показывать гражданам, что нужно выходить на такие мероприятия. Они не только делают город и другие населенные пункты чище, но и сплачивают население», - добавил депутат.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.