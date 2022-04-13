Общество

Скопу за охотой засняла сотрудник «Михайловского»

Охоту краснокнижной скопы — редкой птицы отряда ястребиных — удалось запечатлеть на видео сотруднику Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Елене Ступиной. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, видеозапись сделана на озере Кучане, близ мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское».

Напомним, что скопа — хищница. Она кормится рыбой, вылавливая ее на небольшой глубине. Для этих птиц очень важно, чтобы вода была чистой и максимально прозрачной, тогда добычу можно разглядеть на расстоянии 40 метров от поверхности. Обнаружив жертву, скопа бросается на неё с отвесного угла с большой скоростью, а затем цепляет своими длинными когтями.

В музее подчеркнули, что фауна здешних, экологически чистых мест весьма и весьма разнообразна. В исторических усадебных садах, по берегам рек и озёр и в знаменитых Михайловских рощах часто можно встретить некрупных животных: куниц, выдр, белок, зайцев, лис и так далее. Работникам и гостям заповедника часто удается заснять диких, но вполне цивилизованно ведущих себя на музейной территории животных. То стайку косуль, а то и вовсе — лося, разгуливающего по мемориальной усадьбе.

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Есть на околице мемориальной усадьбы Пушкиных и большая колония редких серых цапель.