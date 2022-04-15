Общество

Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине погибли еще трое жителей региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли:

гвардии младший сержант Станислав Кочетков

гвардии младший сержант Александр Шрайнер

гвардии сержант Артем Скляр.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – заключил губернатор.