Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Господин Рейтингомер
Тверские управленцы
Современный центр обслуживания
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Денис Иванов о благоустройстве округа
Новая политическая реальность
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
петухам здесь не место
школа без второго иняза
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
 
 
 
ещё Общество 15.04.2022 09:305 Голосование за объекты благоустройства стартовало в Псковской области 17.04.2022 14:210 Судебное заседание по делу члена псковского «Яблока» Николая Кузьмина перенесли 17.04.2022 13:580 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели более 190 человек 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 17.04.2022 13:310 В Великих Луках приступили к благоустройству набережной реки Ловати 17.04.2022 12:310 Баллы за мусор и артефакты: в Пскове прошли «Чистые игры»
 
 
 
Самое популярное 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область 14.04.2022 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине

17.04.2022 13:42|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине погибли еще трое жителей региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли:

гвардии младший сержант Станислав Кочетков

гвардии младший сержант Александр Шрайнер

гвардии сержант Артем Скляр.

 

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – заключил губернатор.

Теги: #Украина #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 388 человек
17.04.2022, 14:210 Судебное заседание по делу члена псковского «Яблока» Николая Кузьмина перенесли 17.04.2022, 13:580 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели более 190 человек 17.04.2022, 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 17.04.2022, 13:310 В Великих Луках приступили к благоустройству набережной реки Ловати
17.04.2022, 13:120 Шесть золотых медалей завоевали псковичи в межрегиональных соревнованиях по самбо 17.04.2022, 12:520 Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе 17.04.2022, 12:310 Баллы за мусор и артефакты: в Пскове прошли «Чистые игры» 17.04.2022, 12:100 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
17.04.2022, 11:590 Четыре бани сгорели в Псковской области за сутки 17.04.2022, 11:400 Псковичка похитила обувь, продукты и спиртные напитки и попалась росгвардейцам 17.04.2022, 11:250 В Бежаницком районе при пожаре из-за неосторожного курения погиб человек 17.04.2022, 11:080 Александр Козловский поздравил ветеранов МВД с ведомственным праздником
17.04.2022, 10:500 Пьяный великолучанин ударил мать по голове и отобрал ее телефон 17.04.2022, 10:260 В Пскове задержали члена партии «Яблоко» Николая Кузьмина 17.04.2022, 10:150 Пскович украл девять палок колбасы и вернулся за добавкой 17.04.2022, 09:590 Глава Великих Лук поздравил жителей с Вербным воскресеньем
17.04.2022, 09:380 Действия при обнаружении пала травы перечислили жителям Псковской области 17.04.2022, 09:230 Вербное воскресенье отмечают сегодня православные псковичи 16.04.2022, 22:250 Псковские транспортные полицейские провели акцию «Я против наркотиков» 16.04.2022, 22:050 Итоги работы контрольно-счетной палаты озвучили на сессии Псковской городской Думы
16.04.2022, 21:550 Выставка «Весенние голоса» открылась в Пскове 16.04.2022, 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 16.04.2022, 21:350 Четыре турнира по борьбе самбо состоялись в Пскове 16.04.2022, 21:150 Полиция продолжает розыск пожилой великолучанки
16.04.2022, 21:073 Здесь был Довмонт 16.04.2022, 20:550 Вице-премьер Хуснуллин заявил, что санкции дают российской молодежи новые возможности 16.04.2022, 20:350 Федеральные дорожники приняли участие в учениях по ликвидации ЧС в Псковской области 16.04.2022, 20:150 Актриса Псковского драмтеатра отмечает юбилей
16.04.2022, 19:550 Память великолукского краеведа Михаила Семевского почтили участники конференции 16.04.2022, 19:306 «Примерка» памятника Довмонту на месте установки состоялась в Пскове 16.04.2022, 19:050 Омбудсмен рассказал о положении беженцев в Псковской области на всероссийском совещании 16.04.2022, 18:400 Глава псковского профсоюза стал заместителем председателя экспертного Совета при Общественной палате региона
16.04.2022, 18:203 Деньги под подошвой 16.04.2022, 18:100 Выставка современного искусства по народным мотивам открылась в Пскове 16.04.2022, 17:502 Псковский цирк отпраздновал 55-летие 16.04.2022, 17:252 Псковских пенсионеров научат пользоваться онлайн-сервисами
16.04.2022, 17:050 Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля 16.04.2022, 16:450 Стать экономистом или управленцем смогут абитуриенты в новгородском филиале РАНХиГС 16.04.2022, 16:250 Строевые смотры личного состава прошли в Псковском филиале Академии ФСИН 16.04.2022, 16:051 Профсоюзы обратились в Минтруд по вопросу присвоения звания «Ветеран труда»
16.04.2022, 15:450 Фотофакт: Старые цены в новой жизни 16.04.2022, 15:250 Выездной мастер-класс по воркауту провели псковские спортсмены в Гдове 16.04.2022, 15:050 Неизвестные подожгли входную дверь квартиры в великолукской многоэтажке 16.04.2022, 14:452 Сегодня станет известно, какой музыкальный коллектив представит Псков на фестивале «Живой»
16.04.2022, 14:250 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 140 человек 16.04.2022, 14:100 Губернатор ответил на жалобы родителей воспитанников псковского детского сада 16.04.2022, 13:500 Еще два жителя Псковской области скончались от коронавируса 16.04.2022, 13:300 Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
16.04.2022, 13:131 Специальную схему движения автобусов разработали в связи с ремонтом моста через реку Кудка 16.04.2022, 13:001 Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз овощей и фруктов из Турции 16.04.2022, 12:500 Мемориал «Знамя Победы» в Идрице откроют 30 апреля 16.04.2022, 12:450 Между «Метелями»: актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова
16.04.2022, 12:301 Более 500 мероприятий пройдут в честь Дня Победы в Псковской области 16.04.2022, 12:101 Судебные приставы сохранили прожиточный минимум почти 1400 псковичам 16.04.2022, 11:506 Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Пскове 16.04.2022, 11:3010 Псковская поликлиника в мае расширит площади для приема пациентов
16.04.2022, 11:100 Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз 16.04.2022, 10:550 «Человеческим горем — и женским! — звучал ее плач»: на сцене Псковской филармонии выступила известная пианистка 16.04.2022, 10:402 Отделение реабилитации пациентов с постковидным синдромом откроется в Пскове 16.04.2022, 10:201 ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения, но будет бороться с пьяными водителями
16.04.2022, 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова 16.04.2022, 09:400 Двоих великолучан задержали при попытке украсть электрокабель с завода 16.04.2022, 09:200 Отсрочку от армии могут получить сотрудники почти 40 псковских ИТ-компаний 16.04.2022, 09:002 Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомобилей
16.04.2022, 00:431 Опубликованы сведения о доходах депутатов Псковской гордумы 15.04.2022, 23:452 Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе 15.04.2022, 23:100 Часть Великих Лук осталась без электричества 15.04.2022, 22:503 Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов псковского журналиста Алексея Семенова
15.04.2022, 21:572 Белоруссия закрыла въезд для автомобилей с регистрацией в ЕС 15.04.2022, 21:310 Псковский школьник представит регион на всероссийском историческом форуме 15.04.2022, 21:060 Опубликованы сведения о доходах сенаторов и депутатов 15.04.2022, 20:250 В «Роскосмосе» опровергли информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
15.04.2022, 20:090 Дмитрий Барабанов рассказал о подготовке закона об изменении модели управления Псковом 15.04.2022, 19:550 «Михайловское» приглашает оценить красоту и мощь русских водопадов 15.04.2022, 19:460 Как удастся повысить уровень жизни семей с детьми, рассказала Елена Бибикова 15.04.2022, 19:291 Дети из Псковской области отдохнут в «Артеке», «Орленке» и «Смене»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru