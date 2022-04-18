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Общество

Сергей Колосов о работе в округе №2, общественных банях и влиянии санкций на спорт

19.04.2022 16:07|ПсковКомментариев: 0

До конца срока полномочий действующего созыва Псковской городской Думы остается менее полугода. Результаты своей деятельности в округе №2 в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подвел депутат, руководитель «Банно-прачечного комбината», президент общественной организации «Федерация кикбоксинга Псковской области» Сергей Колосов. Также он рассказал о работе возглавляемого им муниципального предприятия и влиянии санкций на спорт.

 

— Сергей Павлович, не успеем оглянуться, уже закончится апрель, мы все ближе подходим к выборам в городской парламент, действующий состав Псковской городской Думы завершит срок полномочий. Как оцениваете результаты почти пяти лет работы в городском округе №2, расскажите о наиболее значимых достижениях.

— За эти пять лет в округе появилось много изменений, это замечают местные жители. В первую очередь, это наша дорожная инфраструктура. Были отремонтированы улицы Железнодорожная, Стахановская, 23 июля, Декабристов, Бастионная. Кроме того, было отремонтировано порядка 15 дворов и порядка пяти дворовых проездов. Работа велась.

— Планируете ли завершить какие-то работы до конца весны, в течение лета?

 Да, это один из дворов — Стахановская, 22. Начало ремонта уже намечено на следующую неделю. Еще одна застаревшая проблема — это помойка у дома №7 на улице 23 Июля. Там сделают капитальный ремонт. Сейчас помойка старая и контейнеры стоят на дороге, их не закатить внутрь. Теперь старую помойку разберут и установят новую, с закрытой контейнерной площадкой. Я надеюсь, это дело мы тоже завершим в этом году, чтобы люди не мучились и жили в комфортных условиях.

— Прошла очередная сессия городской Думы, одним из центральных вопросов было назначение публичных слушаний по изменению модели управления городом. Документ пока формируется, на ваш взгляд, какие изменения туда необходимо внести?

 Что касается изменений, были, в основном, вопросы по поводу структуры заместителей и руководителей — председателя Думы — как их можно назначить и, скажем так, переизбрать. А так, по моему мнению, это неплохая модель, которая, думаю, покажет свою эффективность уже в следующем созыве.

— Практически все соглашаются с тем, что сегодня мы живем в новой, непростой ситуации, приходится вынужденно адаптироваться к беспрецедентному количеству санкций в отношении России. Как экономическая ситуация отражается на из без того непростой работе муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат»? Ожидается ли дальнейшее повышение тарифов? Появились ли дополнительные риски для работы предприятия?

— Скажем так, экономические санкции на нас никак не влияют, потому что мы не зависим от внешних финансовых структур. Единственное, что влияет, это остатки влияния пандемии — люди стали реже ходить в муниципальные бани, но я надеюсь, что это исправится в следующем году. Одним из положительных решений было то, что городская администрация выделяет нам субсидию для того, чтобы погасить большую часть долгов. Сейчас прорабатывается механизм компенсации выпадающего дохода.

— Предыдущее повышение цен на услуги муниципальных бань как-то отразилось на их посещаемости?

 Нет, никак не отразились. Люди восприняли это спокойно. Люди понимают, что, если помывка реально стоит 300 рублей, то нельзя мыть дешевле. Люди рады тому, что тарифы не повысились до 300 рублей. Борис Андреевич Елкин (глава администрации Пскова — ред.) пошел навстречу, и сейчас вот прорабатывается механизм компенсации из бюджета, чтобы люди могли мыться. Дальнейших повышений тарифов мы пока, надеюсь, не ожидаем.

— Санкции затронули не только экономику страны, большое количество ограничений было выдвинуто и в отношении наших спортсменов. Как вам кажется, приведут ли эти ограничения к уменьшению интереса молодежи к занятию профессиональным спортом? Как введенные спортивные санкции в целом, на ваш взгляд, могут повлиять на спортивную сферу в России?

 Я уже неоднократно об этом говорил, ситуация коснулась, в частности, и Федерации кикбоксинга России. Нашу деятельность в мировой федерации временно приостановили. Я считаю, что это не по-джентльменски со стороны чиновников к спорту, потому что ради проведения Олимпиады раньше даже останавливали войны. Бороться со спортсменами, а тем более паралимпийцами, - это, считаю, некрасиво со стороны международных федераций.

Насколько я знаю, все спортсмены все равно готовятся к выступлениям. Что касается Федерации кикбоксинга России, прорабатываются механизмы проведения своих турниров, приглашения спортсменов из дружественных стран, чтобы наши боксеры все-таки могли показывать свои результаты.

— Сорвались ли из-за этой ситуации какие-то соревнования у псковских спортсменов?

 У нас никаких мероприятий не сорвалось. По результатам чемпиона и первенства Северо-Западного федерального округа порядка 30 человек отобрались для выступления на соревнованиях. Сейчас как раз готовится команда из Пскова и Великих Лук — это порядка восьми спортсменов. Вместе с тренерами они поедут в город Барнаул на чемпионат и первенство России. Также порядка 20 с лишним человек готовятся к участию чемпионате и первенстве России в городе Череповце.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков #кикбоксинг #бани
Источник: Псковская Лента Новостей
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