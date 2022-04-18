К акции «Доноры - Донбассу» присоединились псковичи

К национальному Дню донора «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Доноры - Донбассу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
В Псковской области к акции присоединились депутаты фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Сергей Колосов и Эдуард Белов, активисты регионального отделения партии и регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Участники акции направили средства, полученные от сдачи крови, на специальный счет для сбора средств в помощь жителям ДНР и ЛНР.