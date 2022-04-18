Общество

Стало известно, почему была заморожена реконструкция Гельдтовой бани в Пскове

Бизнесмен Георгий Кухи в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, почему была заморожена реконструкция Гельдтовой бани в Пскове.

«Гельдтова баня находится на реконструкции в нашей компании. Мы две недели назад получили разрешение на строительство, приступили к ее реставрации. До этого у нас не было разрешения на строительство, оно было отозвано, поэтому строительство было заморожено почти на 1,5 года», — сказал он.

По мнению Георгия Кухи, в этом плане нужно менять законодательство РФ, а не общественное мнение. «Общественное мнение каким было при царе Горохе, таким оно, наверное, и останется. Если кто-то что-то делает — значит, это плохо. Это чисто псковская история», — высказал мнение бизнесмен.

Смотрите также Жара по-псковски: что ждет легендарную Гельдтову баню

Реконструкции этой бани ведется в рамках законодательства, подчеркнул Георгий Кухи.

Гельдтова баня перестала быть муниципальной и перешла в частные руки в 2015 году — конкурс на покупку здания по улице Милицейской, 16, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выиграло ООО «Сити Сервис». Компания оценила здание в 8 млн 100 тысяч рублей и, согласно договору купли-продажи и дополнительному соглашению, взяла на себя обязательства сохранить историческую функцию Гельдтовой бани на срок 49 лет.