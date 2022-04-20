Общество

Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год

Председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители представили сведения о своих доходах и имуществе за 2021 год. Декларации размещены на сайте регионального парламента.

Среди руководителей наибольший доход задекларировал вице-спикер, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Сумма составила 27 млн 532 тысячи 203 рубля. У него в индивидуальной собственности - пять земельных участков (1500, 1506, 1500, 1448, 812 квадратных метров), три жилых дома (377,3, 159,4, 368,2 квадратных метра), две квартиры площадью 133,3, 33 квадратных метра, . в долевой - нежилое помещение площадью 1653,2 квадратных метра. Кроме того, в собственности Юрия Сорокина находятся легковые автомобили «Киа Оптима», «Лада Веста», ВАЗ-2101, два мотоцикла «Харлей Дэвидсон», самолет Remos, воздушное судно Gyro Classic NORDMANsky.

3 млн 462 тысячи 111 рублей в прошлом году заработал председатель комитета по труду и социальной политике, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих. В индивидуальной собственности депутат имеет два земельных участка площадью 1844 и 1500 квадратных метров и жилой дом площадью 134 квадратных метра. Также он владеет легковым автомобилем «Мицубиси Паджеро 3.0», снегоход и прицеп.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков задекларировал 2 млн 537 тысяч 297 рублей. Он имеет в индивидуальной собственности нежилое помещение площадью 81,8 квадратных метров и жилой дом площадью 190,2 квадратных метра, в общей долевой — земельный участок площадью 902 квадратных метра, жилой дом площадью 213 квадратных метра и квартира площадью 67,4 квадратных метра. В декларации указано наличие мотовездехода.

Годовой доход заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя регионального исполкома ОНФ Виктора Остренко составил 1 млн 711 тысяч 279 рублей. В общей долевой собственности Виктора Остренко - земельный участок площадью 1526 квадратных метров, квартира площадью 107 квадратных метров и баня площадью 42 квадратных метра. Передвигается он на легковом автомобиле «Тойота Камри».

Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Армен Мнацаканян указал в декларации годовой доход в сумме 1 млн 163 тысячи 672 рубля. В индивидуальной собственности депутата находятся четыре земельных участка площадью 600, 480, 1027 и 5200 квадратных метров и квартира площадью 85,8 квадратных метра.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов задекларировал годовой доход в размере 4 млн 924 тысячи 914 рублей. В индивидуальной собственности спикера регионального парламента - два земельных участка площадью 1500 и 754 квадратных метра и два жилых дома площадью 71,8 и 273,5 квадратных метра. В декларации указан легковой автомобиль «Мицубиси Паджеро-Спорт».

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