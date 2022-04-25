Общество

Еще шесть учреждений подали заявки на участие в конкурсе «Чистый Псков»

Еще шесть образовательных учреждений города присоединились к конкурсу по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков».

Так, коллектив центра образования «Наставник» (улица Западная, 5) провел субботник 20 апреля. Поскольку своей территории у организации нет, педагоги центра убрали часть пришкольного участка многопрофильного правового лицея №8. «Мы и не заметили, как весенний субботник превратился в увлекательный тимбилдинг», - добавили в учреждении.

Привели в порядок свою территорию и сотрудники детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность». Образовательное учреждение находится по адресу: улица Кузнецкая, 33.

Кроме того, заявку на участие в конкурсе подал Дом детского творчества, также расположенный на улице Кузнецкой, 33. Его сотрудники тоже облагородили прилегающую территорию.

Помимо этого, педагоги провели для детей серию воспитательных мероприятий «Псков – мой зеленый дом».

«Совместный труд на благо общества способствовал дальнейшему развитию идей комплексного подхода к благоустройству. Мы любим свой город! Мы сделаем его краше!» - подчеркнули учителя.

Также в номинации «Территория социального объекта» за победу поборется Псковская образовательная школа-интернат (улица Советской Армии, 54). Педагоги и учащиеся навели порядок на территории учреждения.

Кроме того, прилегающую территорию привели в порядок педагоги и учащиеся военно-патриотического центра «Патриот». Организация находится на улице Пушкина, 6. Провела субботник и спортивная школа «Мастер» на улице Советской, 37.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников, администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса — развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.